Москва, , 02:26 — REGNUM Художественный фильм «Лёд 2» возглавил российский прокат в минувшие выходные, собрав в кассу 577,3 млн рублей. Об этом передает kinobusiness.com.

Вторую строчку в рейтинге кассовых сборов занимает лента Гая Ричи «Джентльмены», набравшая на выходных 283 млн рублей.

На третьем месте фильм Джеффа Фаулера «Соник в кино» собравший 126 млн рублей.

Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, «Лёд 2» режиссера Жоры Крыжовникова обновил рекорд кассовых сборов за один день для российских лент.

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