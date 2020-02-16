Москва, , 23:45 — REGNUM Состоялась премьера нового клипа Филиппа Киркорова на песню «Романы». По сюжету артист выступил в роли католического священника, который пытается противостоять соблазнам привлекательной прихожанки — ее роль сыграла сама Екатерина Варнава.

В этот же день для рекламы своего нового сингла эстрадный певец стал гостем программы «Вечерний Ургант», во время которой поделился подробностями съемки видео.

По информации российского новостного агентства InterMedia, съемки проходили в Путевом дворце в Москве. Декорациями послужили картины-коллажи. Поклонники оценили и костюмы главных героев ролика. Неудивительно, ведь они были сшиты итальянскими модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Стоит отметить, что эта песня войдет в новый альбом исполнителя, который выйдет 6 марта.