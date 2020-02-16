Окленд, Новая Зеландия, , 23:41 — REGNUM Британский певец Элтон Джон из-за потери голоса был вынужден прервать свой концерт в новозеландском Окленде. Об этом сам артист написал на своей странице в соцсети Instagram.

«За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме… — написал певец. — Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал».

По словам певца, он расстроен и очень разочарован.

«Прошу у вас (поклонников) прощения», — написал Элтон Джон.

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