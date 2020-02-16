Перт, Австралия, , 23:38 — REGNUM Австралийский музыкальный коллектив, работающий в жанре психоделического рока, выпустил новый альбом, который получил название «The Slow Rush». В него вошли 12 треков, которые, как сообщается, были записаны на домашней студии Кевина Паркера.

Это первый за четыре года альбом музыкантов. Предыдущая пластинка «Currents» вышла в 2015 году и занимала первые места в австралийском и нидерландском чартах.

По информации российского новостного агентства InterMedia, новый диск фронтмен группы Кевин Паркер посвятил «изучению природы времени», что отражается как в названии пластинки, так и на ее обложке, на которой изображен намибийский город-призрак Колманскоп. Свой новый альбом исполнитель посвятил изучению проблем ностальгии, взросления и памяти.

«The Slow Rush» в целом удостаивается положительных отзывов от музыкальных изданий по всему миру