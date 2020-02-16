Санкт-Петербург, , 23:35 — REGNUM Мариинский театр (Санкт-Петербург) вскоре представит две версии оперы Римского-Корсакова «Снегурочка»: полную и сокращенную для маленьких зрителей.

По сообщению портала Театр, премьеры пройдут на сцене Мариинки 17, 18 и 19 апреля. Как отметила режиссер постановки Анна Матисон, историю Снегурочки в опере Римского-Корсакова можно рассматривать не только как детскую сказку. «Можно увидеть Снегурочку кем угодно, при желании — хоть Гретой Тунберг», — отметила режиссер. Напомним, что Анна Матисон известна как кинорежиссер, сценарист и драматург.

Музыкальным руководителем «двойной постановки» выступил Валерий Гергиев. Главным хореографом — основатель театра «Киев модерн-балет» Раду Политару. Ранее он работал над балетным спектаклем «Симфония в трех движениях» для Мариинского театра.