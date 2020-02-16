Бербанк, США, , 23:28 — REGNUM Студия Walt Disney работает над полнометражным игровым фильмом «Рапунцель» по мотивам популярного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».

По сообщению портала DisInsider, над сценарием фильма работает Эшли Пауэлл, известная по другой картине Walt Disney — «Щелкунчик и четыре королевства». Пока неизвестно, будет ли новая «Рапунцель» перекликаться с популярным полнометражным мультфильмом (2010), его короткометражным продолжением «Рапунцель: Счастлива навсегда» и телесериалом «Рапунцель: новая история».

DisInsider также отмечает, что в Walt Disney активно ищут режиссера для будущей картины. Студии необходимо создать настоящий хит, чтобы не уронить планку оригинального мультфильма. В 2010 году «Рапунцель» собрала в мировом прокате 590 миллионов долларов, став самым успешным мультфильмом студии после «Короля Льва» (1994).