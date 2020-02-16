Ижевск, , 20:36 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в предпоказе художественного фильма «Калашников», посвященного 100-летнему юбилею знаменитого конструктора стрелкового оружия, создателя автомату АК-47 Михаила Калашникова. Глава республики отметил, что имя Калашникова без преувеличения известно «большинству жителей мира».

Бречалов поблагодарил съемочную группу ленты, «Промсвязьбанк», а также дочь конструктора Елену Калашникову за качественную и долгожданную работу.

Режиссёр и продюсер картины Константин Буслов уверен, что усилиями группы, а также консультантов — представителей концерна «Калашников» удалось добиться «художественной правды». Он добавил, что участники съёмок позволили себе некоторые допущения и собирательные образы, поскольку картина игровая, но при этом старались внимательно относиться к фактам биографии Калашникова, опирались на его мемуары, на воспоминания знавших его людей и документы, связанные с его жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм создан кинокомпанией «РБ-Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и концерна «Калашников». В главных ролях — Юрий Борисов, Виталий Хаев, Ольга Лерман, Артур Смольянинов и другие.

В широкий прокат картина выйдет 20 февраля.