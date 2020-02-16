Штат Калифорния, США, , 19:48 — REGNUM Фильм «Соник в кино» стартовал в американском прокате гораздо лучше, чем ожидали критики. Об этом свидетельствуют результаты кассовых сборов за первый уик-энд: картина собрала 54 миллиона долларов.

По сообщению портала KinoNews, всего за первые четыре дня показов сборы «Соника в кино» превысили 64 миллиона долларов. Ранее СМИ, ссылаясь на показатели первого дня, называли старт фильма «очень слабым». «Соник в кино» добился успеха, несмотря на многочисленные технические проблемы. Так, после выхода трейлера поклонники видеоигры были разочарованы внешним видом главного персонажа, сверхскоростного развязного ярко-синего ежа.

Чтобы исправить все недостатки, создателям пришлось отложить официальный релиз фильма. В итоге, критики приняли «Соника» благосклонно: на агрегаторе рецензий «Rotten tomatoes» картину назвали «свежей».

20 февраля фильм выйдет в российский прокат.