Москва, , 19:42 — REGNUM С 18 по 22 марта в Концертном зале им. Чайковского будет проходить один из самых популярных у московских любителей музыки форумов — фестиваль «Виртуозы гитары».

По сообщению сайта Московской филармонии в юбилейном XV смотре примут ведущие исполнители из Бельгии, Бразилии, Греции, Испании, Италии и России.

Среди тех, кого критики призывают к обязательному прослушиванию бельгийский виртуоз Ян Депретер, российский мастер гитары Артем Дервоед, а также Яманду Коста из Бразилии, итальянец Аниелло Дезидерио, и дуэт испанки Сюзаны Прието и грека Алексиса Музуракиса.

В заключительный день фестиваля, 22 марта, все гитаристы выступят в гала-концерте.