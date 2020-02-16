Бербанк, США, , 19:33 — REGNUM Интрига развеяна: британский кинорежиссер Гай Ричи вернется в режиссерское кресло фильма «Аладдин 2» студии Walt Disney.

По сообщению портала KinoNews со ссылкой на издание The Hollywood Reporter, ранее СМИ отмечали, что Ричи может не получить предложение возглавить съемки второй части картины. Ожидается, что релиз фильма «Аладдин 2» состоится не ранее 2022 года. Подтвержден и первоначальный актерский состав: главные роли исполнят Уилл Смит, Мена Массуд и Наоми Скотт.

Напомним, что фильм «Аладдин», вышедший на мировые экраны в мае 2019 года, оказался чрезвычайно успешен. В мировом прокате картина собрала не менее миллиардов долларов, войдя в число десяти наиболее популярных кинопроектов года по версии портала IMDb.