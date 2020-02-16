Москва, , 19:15 — REGNUM Своеобразный флешмоб объявления размера своих пенсий устроили многие известные артисты. На этот раз широкая публика узнала, сколько же получает от государства заслуженный артист России Борис Моисеев. Директор певца и хореографа Сергей Горох утверждает, что пособие Моисеева составляет 25 тысяч рублей. Еще 30 тысяч он получает за звание.

Директор уверил, что Борис Михайлович человек чрезвычайно скромный и денег ему достаточно. Тем более рядом друзья, которые если что помогут.

Напомним, что одним из первых, кто решил огласить свою пенсию был популярный комик, обладатель внушительного состояния Евгений Петросян. Он то ли в шутку, то ли в серьез сообщил, что довольствуется в жизни 16 тысячами. Далее к нему присоединились актер Александр Панкратов-Черный — 14 тысяч 860 рублей, плюс московская надбавка для народных артистов — всего 44 тысяч рублей, Елена Ханга — 23 тысяч, и многие другие.