Москва, , 18:58 — REGNUM 9 июня выставкой «Да живет иное во мне» фонд LABORATORIA Art&Science Foundation открывает новое пространство в Западном крыле Новой Третьяковки. Об этом сообщает официальный сайт фонда.

В рамках проекта будет представлено 10 масштабных проектов, исследующих возможности диалога с «нечеловеческими» агентами: животными, растениями и автономными машинами.

Среди авторов, участвующих в проекте: Марина Абрамович, Йен Ченг, Art Orienté objet, Агнес Майер-Брандис, Томас Фойерштайн, Группа «Куда бегут собаки», Саша Спачаль, :Vtol:, Наталья Федорова, Елена Никоноле и другие.