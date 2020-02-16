Ижевск, , 16:26 — REGNUM В Ижевске в мае текущего года откроют памятник композитору Петру Чайковскому. Установка памятника приурочена к 180-летию со дня рождения Чайковского — 7 мая 2020 года.

До настоящего момента уже установлен фундамент памятника на площади перед железнодорожным вокзалом. Изваяние выполнено из бронзы и составляет в высоту четыре метра, сообщает «Удмуртская правда». Инициатором установки памятника является президент правления фонда культурного наследия «Русский мир» Алексей Зорин, автором стал скульптор Виктор Овчинников.

ИА REGNUM напоминает, Чайковский родился в удмуртском городе Воткинске. В настоящее время в городе работает музей-усадьба композитора. В этом доме семья Чайковских прожила 11 лет. Также в Воткинске есть и памятник Чайковскому.

При планировании памятника в Ижевске Овчинников отмечал, что для имиджа столицы Удмуртии важна не только промышленная, но и культурная составляющая, поэтому установка памятника одному из величайших русских композиторов на привокзальной площади в Ижевске будет логичной.