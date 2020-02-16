Нижний Новгород, , 12:13 — REGNUM Фестиваль электронной музыки и технологий в 2020 году состоится с 7 по 9 августа в Володарском районе близ села Ильиногорское. Об этом заявил директор фестиваля Виктор Шкипин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шкипин привёл несколько аргументов в пользу новой площадки, которая выбрана для проведения фестиваля.

«Во-первых, она гораздо больше. На ней разместится больше всего интересного, больше кемпинг, больше парковка. В общем, замечательная площадка», — рассказал представитель организаторов. Он добавил, что с трёх сторон территория фестиваля будет окружена лесом.

Площадка находится на 60 км ближе к Москве — на «целый час езды». А от Нижнего Новгорода расстояние на электричке ровно такое, как и до Большого Козино.

«Ещё огромный плюс для вас и для нас — там уже установлена дренажная система. Даже если будет дождь, мы надеемся что этого не будет, но вода будет уходить гораздо быстрее, и такого, как мы видели два года уже никогда не будет. Ещё важный момент — она находится на гораздо большем удалении от жилых домов — это позволяет нам чувствовать себя гораздо свободнее по звуку», — пояснил Шкипин и отметил, что у фестиваля, наконец, появился дом — то место, на котором хочется остаться.

Уточним, площадка расположена между Ильиногорском и селом Золино, на поле близ Золинского шоссе. Координаты: широта — 56.251 504 602 857 686, 42.97 842 979 431 152.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль AFP проходит в Нижегородской области с 2014 года, всегда в одном и том же месте, недалеко от посёлка Большое Козино под Нижним Новгородом. В 2017 и 2019 годах в связи с проливными дождями площадка фестиваля была полностью залиты толстым слоем грязи. В 2019 году Шкипин предупреждал участников, что без резиновых сапог ехать не стоит. Гости фестиваля делились информацией, где в Нижнем Новгороде можно купить сапоги. Причём мнения участников AFP-2019 разделились: ряд гостей говорили, что надо быть готовыми к любой погоде, а грязь на поле — это своего рода приключения. Их оппоненты утверждали, что не всегда летом в Нижегородской области стоит сухая и жаркая погода и указывали, что такое печальное состояние площадки организаторы должны были предвидеть и подготовиться соответствующим образом.