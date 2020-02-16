Краснодар, , 11:39 — REGNUM 16 февраля известная американская рок-группа Limp Bizkit даст большой концерт в краснодарской дворце спорта «Олимп». Эти выступлением неоднократный номинант на престижную музыкальную премию «Грэмми» начинает гастрольный тур по городам России. Рокеры также порадуют своими песнями поклонников метала в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщает пресс-служба организатора тура — агентства «Мельница». По утверждению устроителей, практически все билеты на концерты проданы.

Группе предоставлены масштабные площадки: в Екатеринбурге — «Екатеринбург-Экспо» (18 февраля), в Петербурге — спорткомплекс «Юбилейный» (20 февраля), в Москве — «Мегаспорт» (22 февраля).

Необходимо отметить, что участниками проекта также стали Blvck Ceiling и дуэт IC3PEAK.

На счету Limp Bizkit пять студийных альбомов и более 40 миллионов проданных пластинок.