Москва, , 11:15 — REGNUM С 16 по 19 февраля в сети кинотеатров «Москино» можно будет посмотреть фильмов выдающегося советского режиссера Михаила Швейцера. Ретроспектива приурочена к 100-летию мастера. Об этом сообщает пресс-служба «Москино»

В программе показа такие ленты Михаила Швейцера как «Мичман Панин», «Время, вперед! «, «Тугой узел», «Крейцерова соната», «Чужая родня», «Карусель».

Бесплатно посмотреть картины можно в кинотеатры: «Салют», «Юность», «Полет», «Искра», «Молодежный», «Вымпел».