Москва, , 11:01 — REGNUM До 21 февраля в Москве будет проходить одно из самых значительных музыкальных событий зимы Большой арфовый фестиваль. В программе форума не только концерты ведущих исполнителей на этом сложном струнном щипковом инструменте, но и различные поэтические спектакли и мастер-классы.

Открылся фестиваль 15 февраля выступлением Александра Болдачева, Станислава Белова, Эвелины Афлятуновой, Дианы Седовой.

16 февраля поклонников арфы ждет в библиотеке им. Тургенева иммерсивного шоу. На глазах у зрителей под музыку Камиля Сен-Санса, Антонио Вивальди, Шарля-Мари Видора художница Ася Феоктистова будет писать картину

Также вечера арфы пройдут в Центра Павла Слободкина, в Галерее искусств Зураба Церетели.

На закрытии фестиваля в Историческом музее будет представлена премьера музыкально-поэтической поэмы Stabat Mater композитора Джованни Перголези.