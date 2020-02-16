Ижевск, , 10:45 — REGNUM В столице стрелкового оружия Ижевске прошла премьера фильма режиссера Константина Буслова «Калашников». Лена посвящена выдающемуся русскому конструктору, создателю всемирно известного автомата АК-47 Михаилу Калашникову.

В представлении картины жителям города, работникам оружейных предприятий участвовала дочь прославленного конструктора — Елена Калашникова.Фильм создан кинокомпанией «РБ-Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и концерна «Калашников».

В главных ролях заняты Юрий Борисов, Виталий Хаев, Ольга Лерман, Артур Смольянинов и другие. Михаил Калашников скончался в 2013 году на 95-ом году жизни. Его имя носит крупнейший российский концерн по производству автоматического оружия.