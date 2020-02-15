Торонто, Канада, , 23:48 — REGNUM В день всех влюбленных канадский исполнитель и музыкант Джастин Бибер выпустил новый альбом, получивший название «Changes». Отметим, что с выхода предыдущей сольной пластинки прошло целых пять лет.

Джастин Бибер. 2015 Lou Stejskal

В новый диск вошли 16 оригинальных треков, а также ремикс популярной песни «Yummy». Незадолго до выхода альбома был также выложен трек «Intentions», который повествует о трудностях, с которыми могут столкнуться женщины.

По информации американского новостного портала Pitchfork, в мае артист планирует начать тур в поддержку своего альбома.

Кстати, в записи треков принимали участие Quavo, Post Malone, Clever, Lil Dicky, Трэвис Скотт и другие исполнители.