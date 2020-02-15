Лос-Анджелес, США, , 23:41 — REGNUM Рэп-рок-группа из Лос-Анджелеса Hollywood Undead выпустила новый альбом, который получил название «New Empire, Vol. 1». Пластинку выпустили лейблы Dove & Grenade Media и BMD.

Как сообщается, в альбом вошли девять треков, в том числе и ранее обнародованные композиции «Empire», «Already Dead» и «Time Bomb». Выход пластинки совпал с началом совместного тура с Papa Roach.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в записи альбома приняли участие рэпер Killstation, Бенджи Мэдден и Келлин Куинн.

«В этом альбоме мы попытались сделать вид, что никогда раньше не записывались, если бы никогда не выпускали музыку. Новый альбом — это продукт нового мировоззрения», — говорит Jonny 3 Tears, участник коллектива.