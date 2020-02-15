Лондон, , 23:32 — REGNUM Солистка группы Hole Кортни Лав, которую поклонники знают как вдову Курта Кобейна, заявила на церемонии вручения наград NME Awards, что начала вести трезвый образ жизни. Избавиться от алкогольной зависимости ей не удавалось в течение многих лет.

Кортни Лав Manfred Werner

«В это трудно поверить даже мне. Это довольно странно, но сегодня 18 месяцев, как я трезвая», — заявила исполнительница.

По информации российского новостного агентства InterMedia, ранее Кортни утверждала, что избавилась от наркотической зависимости. По ее словам, с 2007 года она не употребляет запрещенных веществ.

Стоит отметить, что артиста предпринимала несколько попыток суицида по причине наркозависимости. Она едва не лишилась родительских прав за употребление героина во время беременности.