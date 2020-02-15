Москва, , 23:23 — REGNUM Популярный российский хип-хоп исполнитель Элджей поздравил свою возлюбленную — Настю Ивлееву. Ко дню всех влюбленных исполнитель решил арендовать билборлд, на котором оставил любовное послание.

По информации российского новостного агентства The Flow, на этом билборде изображен артворк вышедшего в 2018 году сингла «360», который сразу стал мегапопулярным. Его обложку украшает фото Ивлеевой.

Стоит отметить, что в ближайшее время артист обещает выпустить новый альбом, презентация которого пройдет 28 марта в Москве.