Санкт-Петербург, , 23:21 — REGNUM Известная российская рок-группа Алиса выставила на аукцион два экземпляра альбома «Посолонь», который вышел в сентябре 2019 года.

Изначально деньги на запись пластинки были собраны при помощи краудфандинг-кампании, таким образом, экземпляры пластинки были предназначены только для аукционеров, в продажу он не поступал. В итоге оказалось, что обложка двух дисков содержала опечатки. Музыканты решили выставить на аукцион именно эти копии.

По информации российского новостного агентства InterMedia, лидер коллектива Константин Кичнев собственноручно исправил ошибки на обложках.

На данный момент максимальные ставки составляют 305 и 355 тысяч рублей.