Калуга, , 15:58 — REGNUM Выставка, посвящённая миссионеру и просветителю Японии святителю Николаю Японскому (Ивану Дмитриевичу Касаткину) на тему «Николай до-от Березы до сакуры» — путь святителя Николая Японского» торжественно открылась в духовно-просветительском центре «Достояние» при храме Богоявления Господня в Калуге. Об этом рассказала 15 февраля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM секретарь духовно-просветительском центре «Достояние» Екатерина Полякова.

Экспозиция выставки Скриншот фото группы «Достояние» в социальной сети « ВКонтакте»

Основу экспозиции составили фотографии конца XIX — начала XX века, икона святого Николая, которая постоянно пребывает в калужском Богоявленском храме, а также традиционная японская одежда и обувь, детские рисунки на японскую тематику, а также фото в японском стиле. На открытие выставки собрались студенты калужского базового медицинского колледжа, ученики православной гимназии, воспитанники центра «Достояние», жители города. Воспитанники хореографической студии «Исток» исполнили японский танец.

Архиепископ Николай смог основать отдельную поместную православную церковь в далекой от родины стране, среди носителей иного языка и культуры, стране, где за принятие христианства по закону полагалась смертная казнь.

Выставка «Николай до-от Березы до сакуры» — путь святителя Николая Японского» будет проходить в калужском духовно-просветительском центре «Достояние» по 21 февраля 2020 года

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