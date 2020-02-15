Выборг, Ленинградская область, , 14:58 — REGNUM XXVIII фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге Ленинградской области c 7 по 13 августа 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

© Пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»

В конкурсной программе «Игровое кино. Осенние премьеры» будут представлены отечественные игровые полнометражные фильмы, в конкурсе «Копродукция. Окно в мир» — полнометражные игровые и документальные картины, созданные российскими кинематографистами совместно с коллегами из других стран. В обоих конкурсах могут участвовать фильмы, снятые в 2019—2020 гг. и не принимавшие участия в других российских фестивалях. В конкурсах неигрового и анимационного кино будут участвовать работы, созданные в 2019—2020 гг. и не имевшие TV-, VOD‑ и DVD-релизов.

На фестивале «Окно в Европу» традиционно будет показана большая внеконкурсная программа. В секцию «Кино — детям» включаются новые отечественные полнометражные игровые, неигровые и анимационные фильмы для детей и юношества. В программе «Выборгская премьера/Гала-премьеры осени» — новые российские полнометражные игровые ленты, выход которых в прокат намечен на осень 2020 года.

Подать заявку на участие в конкурсных и внеконкурсных программах можно на официальном сайте смотра до 1 июня 2020 года.