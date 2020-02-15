Москва, , 23:14 — REGNUM 15 февраля Третьяковская галерея представила выставку «Дар Марата». В экспозиции показаны 72 работы современных художников, которые известный галерист, организатор многих международных культурных проектов Марат Гельман передал в дар музею.

Открытие выставки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Необходимо отметить, что 72 работы были отобраны специалистами Третьяковской галереи из обширной коллекции современного искусства Марата Гельмана. На сайте музея указывается, что «дар включает произведения, отражающие основные тенденции развития искусства в постсоветском пространстве 1990−2000-х годов». В залах можно увидеть работы ныне культовых художников Олега Кулика, Анатолия Осмоловского, Авдея Тер-Оганьяна, Виктора Алимпиева, Дмитрия Врубеля, Владимира Дубосарского, Александра Виноградова, Владислава Мамышева-Монро и группы «Синие носы». Здесь произведения Виталия Комара, Александра Меламида, Алексея Каллимы, Юрия Шабельникова и других.

«В нашем собрании были большие лакуны, связанные с нулевыми годами, и они ярко закрыли эти важные дыры. Тем более, что это было то самое искусство, которое олицетворяло начало нулевых годов и отчасти 90-е. Поэтому мы получили ряд очень ценных приобретений», — подчеркнула руководитель отдела новейших течений галереи Ирина Горлова.