Москва, , 11:33 — REGNUM 21 февраля Московский музей современного искусства представит персональную выставку работ русско-швейцарского художника Игоря Новикова «EXIT». Об этом сообщает официальный сайт РАХ.

Экспозицию составят около 30 произведений разных периодов творчества автора. «Классические» для художника русские пейзажи с пиктограммами в виде человечков, переворачивающими привычный смысл известных картин и явлений, будут дополнены пространственными арт-объектами.

Специально для выставки будет создана инсталляция «Русский лес», приглашающая зрителей побывать в пространстве, насыщенном символами отечественной истории.

Выставка продлится до 22 марта 2020 года года.