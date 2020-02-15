Москва, , 11:29 — REGNUM С 25 апреля по 1 мая на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве пройдут гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского.

По сообщению портала Театрал, труппа представит в Москве четыре постановки: и все классического репертуара — «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина, «Бесы» и «Ромео и Джульетта». Как отмечает портал, для севастопольского театра это будут первые за последние тридцать лет гастроли в столице.

Особенное значение придает режиссер Григорий Лифанов показу спектакля «Мастер и Маригарита». На сайте театра прямо отмечается

«Сегодня в «настоящую, верную, вечную любовь» верится ещё тяжелее, чем в 1940 году, когда автор написал последние строки романа. И сложнее, чем в 1966-ом — когда «Мастера и Маргариту» открыли первые читатели в журнале «Москва». Но именно сегодня среди всех чудес, запутанных сюжетных линий, перипетий и парадоксов острее всего, проникновеннее и пронзительнее звучит это воззвание — к поиску и обретению любви».