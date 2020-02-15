Москва, , 11:04 — REGNUM С 18 по 25 февраля в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в Москве будет проходить второй Международный фестиваль «Эпоха в миниатюре». В его программе — выставка, посвящённая раннехристианскому искусству, открытые лекции, научные конференции, экскурсии и концерт. Об этом сообщает пресс-служба Историко-культурного и просветительского центра ПСТГУ «Соборная палата».

«Программа составлена таким образом, чтобы быть одинаково интересной как для специалистов, так и для всех интересующихся истоками европейской цивилизации и историей христианской культуры», — отметил проректор университета по научной и международной работе протоиерей Константин Польсков.

Ключевым мероприятием фестиваля станет выставка «ILIAS PICTA в контексте раннехристианского изобразительного искусства». Впервые в России на выставке будет экспонироваться новое (2009 года) факсимильное издание греческой рукописи V в. н.э. Оно представляет собой уникальный пример иллюстрирования Илиады Гомера, древнейшего сохранившегося памятника древнегреческой литературы. Также в экспозиции цифровые копии памятников раннехристианского искусства.

Большой интерес для специалистов представляют и научные конференции —

«Гомер сквозь века» и «Античный образ в развитии европейской культуры».

Фестиваль организован совместно с Амброзианской библиотекой (Милан, Италия), сотрудничество с которой началось много лет назад. «В 2012 году учёные двух стран начали совместный проект по переводу полного корпуса творений святителя Амвросия Медиоланского (в древности Милан назывался Медиоланом) на русский язык. К настоящему времени выпущены более десяти томов издания. Благодаря совместной работе отечественные читатели впервые получили тексты великого святого IV в. в современном переводе на русский язык с параллельным латинским текстом», — рассказал протоиерей Константин Польсков.