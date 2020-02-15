Лондон, , 10:39 — REGNUM Известное британское интернет-издание The Independent озадачилось определением самых неудавшихся постельных сцен в мировом кино. После тщательного просмотра издание выделило 17 эпизодов, в которых любовная страсть выглядела крайне нелепо.

По сообщению портала Культурология, список The Independent возглавляют мелодрама «Джильи» с Дженнифер Лопез и Беном Аффлеком, где убийца-лесбиянка внезапно начинает чувствовать влечение к мужчине, фильм «Говард-утка»: сцена секса героини и гигантской утки, картина «Убей меня нежно»: она во время близости связана белыми лентами. Также отмечены фильмы «Тело как улика», «Шоугелз», «Очень плохая училка», «Звездная карта», «Аватар», «Комната», «Пятьдесят оттенков серого», «Основной инстинкт 2», «Жаркое американское лето», «Ущерб», «Если бы эти стены могли говорить 2», «Чего хотят женщины», «Хранители» и «Исчезнувшая»