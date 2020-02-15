Москва, , 10:25 — REGNUM 16 февраля в московском концертном зале Главclub пройдет сольный концерт известной певицы Ольги Кормухиной.

В ноябре 2019 года Ольга Кормухина дала в Крокус Сити Холл в Москве большой концерт «30 лет в открытом космосе», посвященный юбилею ее сольного творчества. Премьера стала музыкальным событием осени. Поклонники рок-звезды просили ее повторить выступление.

В Главклубе состоится многожанровый концерт, где будут новые песни, акустика и зажигательные, любимые хиты. Зрители услышат любимые ими кавера культовых песен «Кукушка» и «Группа крови», а также новые песни — «Космическая», «Жозефина». А премьерная песня «Только Ты» уже стала одной из самых востребованных композиций певицы в сети. Также зал всегда живо реагирует на исполнение звездных хитов Виктора Цоя.

Концерт Ольги Кормухиной — это всегда яркое и захватывающее действие. Прежде всего, завораживает исполнительское мастерство и мощный, страстный голос. Она по праву считается королевой русского рока.

— Живые концерты производят более сильное впечатление, чем альбомы и эфиры, — считает Ольга Кормухина. — Думаю, это связано с той потрясающей энергетикой, которая царит на концертах. К финалу мы, стоящие на сцене, и те, кто в зале, уже не делимся на артистов и зрителей, а становимся единым целым, объединенным каким-то необъяснимым чувством.

Концерт в Главклубе выгодно отличается от выступление в Крокусе, тем, что здесь зрители наконец смогут танцевать.

Автор большинства песен Ольги Кормухиной — Алексей Белов, лидер группы «Парк Горького». Он станет специальным гостем программы, споет любимые хиты, представит свои новые песни. Премьера проникновенной баллады «Не отпускай моей руки», которую он посвятил своей супруге Ольге Кормухиной, была представлены в Крокусе. А в Главклубе состоится премьера уже клипа «Не отпускай моей руки».