Москва, , 10:10 — REGNUM 22 марта в Москве на новой концертной площадке 1930 Moscow выступит популярный кубинский певец, обладатель латинской премии Grammy, партнер Эмира Кустурицы в фильме «Гавана, я люблю тебя», Александр Абреу (Alexander Abreu) со своей группой Havana D'Primera. В своих песнях группа объединяет сальсу, калипсо, джаз и фанк.

Havana D’Primera — легенда современной кубинской музыки, под их песни в Гаване танцевали Beyonce и Jay-Z, а солист Alexander Abreu стал самым часто приглашаемым в Европу кубинским музыкантом. Этой весной турне группы пройдет по 30 городам Англии, Испании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Венгрии.

А началось все в 1986 году, когда 10-летний Abreu впервые попробовал играть на трубе. Потом была учеба в консерватории, Национальная школа искусств и участие в роли трубача в составе различных кубинских групп. В 2000 году его игру на трубе оценили влиятельные СМИ. В следующем году его участие в альбоме «La rumba soy yo» принесло ему награду — Latin Grammy. Сейчас в составе группы 20 музыкантов, их видео набирают миллионы просмотров в YouTube, а песни наполнены размышлениями о любви к женщине и любви к родине, о политике и о жизни кубинца.

«Та музыка, которую мы исполняем, называется тимба. Она в крови у каждого кубинца, но мы миксуем ее с джазом, калипсо и пуэрториканской сальсой — таким образом, создаем новое современное кубинское направление. 22 марта у вас есть возможность на один вечер попасть в Гавану. Мы окунем вас в аутентичную кубинскую атмосферу, будет много инструментов, песен, танцев и, конечно, много рома!» — AlexanderAbreu, солист группы HavanaD'Primera.

Организатор концерта выступило агентство латиноамериканских ивентов в Москве Latin Stars Factory.