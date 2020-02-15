Москва, , 10:02 — REGNUM Легенда рока группа Aerosmith вновь выступит в Москве. На этот раз коллектив не сомневается, что соберет стадион — концерт пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 30 июля 2020 года. Об этом сообщает агентство Intermedia.

Музыканты выступят в российской столице в Россию в рамках европейского тура, приуроченного к 50-летнему юбилею коллектива.

После летних гастролей по Европе группу ждет серия выступлений в Лас-Вегасе и концерт в родном Бостоне. Пока не ясно, появится ли на юбилейных шоу ударник Джо Крамер, который был в судебном порядке отстранен от выступлений в составе группы после длительного отсутствия из-за болезни. Скорее всего, его заменит Джон Дуглас.

Билеты на концерт поступят в продажу 18 февраля.