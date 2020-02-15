Москва, , 09:55 — REGNUM Выставка «Классики», которая пройдет с 15 по 29 февраля в Москве, завершит четвертый сезон Открытых студий Винзавода. Об этом сообщает официальный сайт центра современного искусства.

Вставка представит работы Алексея Журавлева, Веры Евстигнеевой, Карины Сайфуллиной, Лизы Неклессы, Рины Вольных, Сергея Никитина, Славы Нестерова — резидентов программы «Мастерские»; Лидии Жудро и Любы Саутиной — участниц программы «Поп-ап», которые представят перформансы и видео работы.

Куратор выставки и тьютор Открытых студий Андрей Паршиков: «Финальной выставкой четвертого сезона Открытых студий мы попытаемся побить все рекорды перформативности. Название выставки «Классики» отсылает к школьным урокам музыки и литературы, к детской игре, а также (иронично) к ниспровержению банальных иерархий молодой художник — состоявшийся художник.»