Москва, , 09:51 — REGNUM С 15 февраля до 15 марта 2020 года в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» будет проходить выставка «Репетиция весны» — крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других весенних растений.

Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения расцветут на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны.

«Репетиция весны» — это самый масштабный в стране зимний праздник наиболее модных, эффектных и новых видов и сортов тюльпанов с поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие — на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя.

В честь открытия выставки 15 февраля в 20:00 — концерт знаменитой Celisse Hendersonна фестивале джаза в тропиках. За всю свою насыщенную карьеру она выступала с такими звёздами, как Mariah Carey, Melissa Etheridge, PHISH, Macy Gray, Joss Stone.

Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм:

— В этом году наши гости увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые чёрные в мире «Королева Ночи», роскошные попугайные и поразительные «Зомби».

Всего на выставке представят несколько сотен сортов луковичных растений. Гости смогут ежедневно наслаждаться головокружительными ароматами цветов, которые окутают всю Рассадную оранжерею.

Кроме того, будет много цветущих кустарников, сирень, сакура, форзиция, плодоносящие цитрусовые и, вне всяких сомнений, сюрпризы. Ближе к финалу выставки, возможно, мы устроим какую-нибудь приятную акцию с раздачей цветов.

Напомним, что до конца апреля в Аптекарском огороде будет проходить и другой фестиваль цветов — «Тропическая зима» с редчайшими орхидеями, хищными растениями и суккулентами. Посетители могут увидеть тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов. В программе — самые чёрные, самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не встречаются в природе.