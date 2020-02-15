Москва, , 09:28 — REGNUM 16 февраля Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева приглашает на лекцию «Мистики Северного Возрождения: Питер Брейгель и Альбрехт Дюрер». Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

Лекцию проведет искусствовед, кандидат филологических наук, доцент НИУ Высшая школа экономики Арсений Дюжов.

Как отмечают искусствоведы, вера в существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом связан и способен общаться человек, находят отражение в сложной символике великих художников Северного Возрождения — Питера Брейгеля и Альбрехта Дюрера.

Для посещения необходима регистрация.