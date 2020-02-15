Москва, , 09:26 — REGNUM С 15 по 18 февраля в арт-центре Exposed пройдет выставка Юлии Солод «Эффект Талассы». Об этом сообщает официальный сайт центра.

Как отмечают искусствоведы, море привлекает и влияет на художницу, но она не рисует море: само море вдохновляет её и направляет в выборе уникальной техники, являющейся результатом долгих художественных экспериментов.

По этой причине все её работы существуют в единственном экземпляре и не могут быть повторены даже самим художником, поскольку невозможно воссоздать те уникальные условия и психофизические характеристики, из-за которых рождаются её работы.