Москва, , 09:24 — REGNUM В московском Театре имени Ермоловой начались репетиции постановки «Оглянись во гневе» по популярной пьесе британского драматурга Джона Осборна.

По сообщению портала Театрал, над постановкой работает художественный руководитель театра Олег Меньшиков. Главные роли в спектакле исполнят ведущие актеры труппы — Андрей Мартынов, Стася Милославская и Никита Татаренков. Также на сцену выйдет «молодое поколение» актеров театра Ермоловой.

Пьесу Джона Осборна «Оглянись во гневе», написанную в 1956 году, британские критики сразу же окрестили «пьесой о рассерженных молодых людях». Емкое определение дало имя целому направлению в европейской и американской литературе второй половины XX века.