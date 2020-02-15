Амстердам, , 08:55 — REGNUM В Нидерландах на 82-м году жизни скончался пианист, дирижёр и композитор Рейнберт де Леу.

Де Леу учился в Амстердамской и Гаагской консерваториях. В последней он позднее также преподавал. В 1974 он создал Шёнберговский ансамбль, который в течении 40 лет знакомил широкую публику с творчеством современных композиторов. Как пианист Де Леу приобрёл известность своими записями работ Эрика Сати.

Де Леу был автором оркестровых и вокальных сочинений, фортепианной музыки, а также двух двух опер («Реконструкция» и «Аксель») по либретто известного голландского писателя Г. Мулиша.

За своё творчество Де Леу неоднократно награждался. В 2008 г. он стал кавалер ордена Нидерландского льва.