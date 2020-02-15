Нью-Йорк, США, , 05:38 — REGNUM Во втором сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix поклонники смогут увидеть кроме Геральта ещё двух ведьмаков. Об этом 15 февраля сообщил портал Screen Rant.

В трёх эпизодах продолжения «Ведьмака» в кадре появятся Койон и Ламберт, их роли исполнят актёры Пол Бюльон («Острые козырьки») и Ясен Артур («Молодой Валландер»). По имеющейся информации, продюсеры уже заключили с ними соответствующее соглашение.

В книгах Анджея Сапковского они оба обучали Цириллу, пока она жила в крепости Каэр Морхен. Ламберт также является персонажем видеоигр «Ведьмак» студии CD Project RED.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал Netflix «астрономически» увеличил продажи игры «Ведьмак 3»