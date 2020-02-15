Лос-Анджелес, США, , 05:06 — REGNUM В сеть выложили видео со съёмочной площадки предстоящего кинокомикса «Отряд Самоубийц», в котором показан полный костюм героя Идриса Эльбы. Ролик был опубликован 15 февраля на Twitter — странице DC Movie News.

https://twitter.com/DCMovieNews2/status/1228446961969307648

В какой-то момент в кадре появляются множество актёров, среди которых есть и Идрис Эльба. Поклонники комикс-вселенной DC впервые получили возможность рассмотреть костюм его персонажа.

Ранее в сеть уже выкладывали видео, в котором Идрис Эльба был показан в неком костюме, представляющем собой полностью закрывающий тело актёра плащ с большими наплечниками. Фанаты предположили, что на самом деле это не облачение персонажа Эльбы, а накидка, в задачу которой входит скрывать этот костюм от посторонних глаз.

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