Лос-Анджелес, США, , 04:56 — REGNUM Многим фанатам не пришёлся по душе костюм Бэтмена, который будет носить в предстоящем фильме Роберт Паттинсон. Об этом 14 февраля сообщил портал We Got his Covered.

https://twitter.com/Partizan_Niksic/status/1228095386138574848

«То, что вы получили там, это косплей с большим бюджетом», — высказал своё мнение пользователь под ником PartizanNiksic в комментариях к публикации режиссёра Мэтта Ривза.

https://twitter.com/sirkidd2003/status/1228134912424849408

«Я просто ненавижу новый костюм Бэтмена. Конечно, я ненавижу все костюмы из игровых фильмов. Но серьёзно… БЭТМЕН НЕ НОСИТ БРОНЮ, — написал Jay Kidd, — разве не можем мы получить что-то вроде костюмов Капитана Америки?».

https://twitter.com/Lupopreta/status/1228377568568631296

«Бэткостюм Паттинсона выглядит очень плохо… Этот символ летучей мыши выглядит ужасно. Этот фильм действительно отстойный. Бедный Бэтмен… Он этого не заслуживает», — поделился своим мнением Senor de las Moscas.

Ранее режиссёр Мэтт Ривз опубликовал на своей странице в Twitter ролик под названием «тест камеры», в котором он впервые показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена. Позже некоторые фанаты сравнили облачение героя со считающимися сейчас комическими костюмами Бэтмена из сериала 60-х годов XX века с участием актёра Адама Веста.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Мира Дикого запада» подразнила фанатов «Бэтмена»