Лос-Анджелес, США, , 03:26 — REGNUM Педро Паскаль заявил, что предстоящий кинокомикс «Чудо-женщина 1984» удивит поклонников киновселенной DC. Об этом 15 февраля сообщил портал Comicbook.

«Я не хочу испортить впечатление, например, (рассказав о том — ИА REGNUM), какие сюрпризы предоставит сюжет и что переживут все персонажи», — сказал Паскаль, добавив, что поклонникам стоит подождать, чтобы самим всё увидеть.

Актёр сообщил, что он сам родился в 1975 году и фильм, действие которого происходит в 80-х, приводит его в «чистый восторг».

«Есть кое-что, что кажется мне более ценным в этом опыте, чем в других моих переживаниях. При этом я действительно, действительно не хочу ничего рассказывать об этом», — заявил актёр.

В кинотеатрах США кинокомикс «Чудо-женщина 1984» начнут показывать 5 июня 2020 года. В России фильм выйдет в прокат 4 июня 2020 года.

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