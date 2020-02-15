Лос-Анджелес, США, , 02:42 — REGNUM Конец фильма «Соник в кино» и и сцены после титров дали понять, что вторая часть фильма (если она будет выпущена) стилистически будет больше похожа на видеоигры. Об этом 14 февраля сообщил портал Screen Rant.

Автор статьи отмечает, что на проттяжении всего фильма Айво Роботник Джима Керри — это внешне не совсем тот персонаж, которого хорошо знают фанаты игр. Однако в конце картины и сцене после титров этот герой преображается и его внешний вид меняется: Роботник сбривает свои щательно ухоженные волосы и отращивает знакомые фанатам торчащие во все стороны пышные усы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в первый день проката в США «Соник в кино» выступил хуже кинокомикса «Хищные птицы». Однако эксперты отмечают, что картина ещё может наверстать упущенное в выходные.

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