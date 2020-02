Лос-Анджелес, США, , 02:28 — REGNUM Disney работает над проектом фильма, который станет спин-оффом Аладдина. Об этом 15 февраля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники, которые в 2019 году сообщили изданию подтвердившуюся позже информацию о съёмках «Аладдина», утверждают, что кроме сиквела Disney также хотят выпустить отдельный фильм про приключения Джинна с Уиллом Смитом в главной роли.

Ожидается, что события картины будут происходить между событиями первой и второй частями «Аладдина», а её сюжет также расскажет о прошлом Джинни и о том, что было до того, как он оказался узником лампы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм-продолжение «Аладдина» уже запущен в производство. Над его сценарием будут работать новые авторы: Джон Гэйтинс(«Живая сталь») и Андреа Берлофф («Голос улиц»).

