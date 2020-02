Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Звезда фильмов франшизы «Звёздные войны» Марк Хэмилл завил, что он может уйти из соцсети Twitter. Об этом 14 февраля сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1228029344418684928

«В невысказанной мысли есть слава» — из дневника стремящегося покинуть твиттер», — написал Хэмилл. Издание отмечает, что этим актёр наверняка очень сильно испугал своих подписчиков.

Стоит отметить, что Марк Хэмилл является достаточно популярной фигурой в Twitter. Он часто публикует различные провокационные и шутливые посты, направленные на коллег, а также часто дразнит своих фанатов. На его страницу подписано около 3,6 млн пользователей соцсети.

