Лос-Анджелес, США, , 00:33 — REGNUM Крис Пратт рассказал о том, когда команда проекта третьей части фильма «Мир Юрского периода» планирует приступить к съёмкам. Об этом 14 февраля сообщил портал Comicbook.

«Очень скоро, — сказал Пратт, когда ему задал соответствующий вопрос телеведущий Джимми Киммел в эфире своего шоу, — я в деле! Да, мы готовимся».

Актёр сообщил, что ему пришлось сесть на диету и добавил, что сейчас, когда ему уже исполнилось 40 лет, он должен вести себя более осторожно, чтобы оставаться в форме.

«Если я съедаю, я не знаю, что-то вроде Starburst (марка ирисок с фруктовым вкусом — ИА REGNUM), я набираю около 7 килограмм», — пошутил актёр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в фильме «Мир юрского периода 3» появятся ещё два персонажа, знакомые поклонникам по предыдущим картинам франшизы. Это будут оператор диспетчерской Лоуэри Крутерс (Джейк Джонсон) и баскетбольный тренер Барри (Омар Си) из фильма «Мир Юрского периода».

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