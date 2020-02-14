Москва, , 23:48 — REGNUM 14 февраля 2020 года в день всех влюбленных певица МакSим выпустила новый сингл, который получил название «Преданным». Напомним, что в начале февраля этого года она объявила об уходе со сцены в связи с проблемами со здоровьем. В 2019 году она попала в серьезное ДТП, после которого ее мучали головные боли, бессонница и боли в ногах.

Релизом трека занимался лейбл «Студия Союз».

По информации российского новостного агентства InterMedia, данная композиция была задумана в качестве «небольшого утешения» фанатам, которые были расстроены ее решением.

«Преданным клятв не надо», — заявила исполнительница в соцсетях.