Нью-Йорк, США, , 23:46 — REGNUM Многие поклонники анимационного сериала Netflix Castlevania восторжено высказались в сети по поводу опубликованого 14 февраля трейлера третьего сезона шоу. Об этом 14 февраля сообщил портал Comicbook.

«Анимация выглядит удивительно! Озвучка персонажей великолепна! Музыка, вероятно, будет феноменальной!!!» — написал пользователь под ником Bright.

https://twitter.com/Bright_IRL/status/1228366654247178240

«Сastlevania сделала всех мужчин сексуальными, а всех женщин умными и крутыми, чертовски сексуальными, и они сделали это для нас», — отметил EM.

https://twitter.com/neckwearr/status/1228373558566494208

«Я постоянно поражаюсь анимации этого чёртового шоу, пожалуйста, смотрите Castlevania», — заявил Kirsgoat.

https://twitter.com/kirsgoat/status/1228373559212478464

Трейлер третьего сезона Castlevania был опубликован сегодня, 14 февраля на YouTube-канале Netflix. Поклонники сериала смогут увидеть его продолжение 5 марта на сайте потокового сервиса.

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