Москва, , 23:46 — REGNUM 3 марта на Основной сцене театра «Практика» пройдет премьера постановки режиссера Григория Добрыгина и студентов Мастерской Олега Кудряшова «Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании».

По сообщению портала Театр, в центре внимания создателей спектакля — профессия дирижера. Сам режиссер отмечает, что давно мечтал «подойти поближе к этим людям, заглянуть им в лицо». Как и предыдущие работы Добрыгина, постановка основана на упражнении «наблюдение»: студенты должны были освоить движения, характер и манеру говорить конкретных режиссеров. Создатели обещают зрителям «полное погружение в классическую музыку».

Ранее студенты Мастерской Олега Кудряшова ставили вместе с Григорием Добрыгиным спектакль «You Tube/ в полиции», в ходе подготовки к которому молодым актерам предлагалось внимательно изучить «недра You Tube».